الدفاع الروسية: إسقاط 23 مسيّرة أوكرانية فوق بريانسك وروستوف وبيلغورود وكورسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة، على أهداف على أراضي روسيا، حيث اعترضت أنظمة الدّفاع الجوّي ودمّرت 23 طائرةً أوكرانيّة".
وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ إسقاط 17 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، ثلاثة فوق مقاطعة روستوف، اثنتين فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة كورسك".
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