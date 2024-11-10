التجارة الأميركية طالبت شركة تايوانية بتقييد تصدير أنواع محددة من الرقائق الإلكترونية للصين

كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "وزارة التجارة الأميركية طلبت من شركة "TSMC" التّايوانيّة لأشباه الموصلات، تقييد تصدير أنواع معيّنة من أحدث الرّقائق المطلوبة للتّطبيقات القائمة على تقنيّات الذّكاء الاصطناعي (AI) إلى الصين"، مشيرةً إلى أنّ "بعد تلقّي الرّسالة، أبلغ ممثّلو "TSMC" بعض العملاء بأنّ توريد المنتجات المذكورة سيتوقّف اعتبارًا من اليوم 11 تشرين الثّاني".

من جهتها، ذكرت صحيفة "Nikkei Asia" أنّ "TSMC" قرّرت تعليق إنتاج الرّقائق لبعض الشّركات الصّينيّة، امتثالًا لضوابط التّصدير الأميركيّة.

مع الإشارة إلى أنّ القرار سيؤثّر على شركات تصنيع الرّقائق الصّينيّة الّتي تعمل على تطوير معدّات حوسبة عالية الأداء، وأساتذة الرّسومات، بالإضافة إلى بعض التّقنيّات القائمة على الذّكاء الاصطناعي.