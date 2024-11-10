شكرا لقرائتكم خبر عن توشكى.. دراسة تكشف أهمية المشروع فى تحقيق الأمن الغذائى وتعزيز الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

اتخذت مصر خلال السنوات القليلة الماضية خطوات حيوية جادة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال؛ تبني التقنيات الحديثة في الري والزراعة، وإطلاق المشاريع الكبرى لاستصلاح الأراضي، والسعي للاستغلال الأمثل للموارد المحدودة المتاحة؛ سعيًا في تحقيق إنجازات زراعية كبيرة تعود بالنفع على الأجيال الحالية والقادمة.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه يُعد مشروع توشكى الزراعي مثالًا على الجهود الطموحة التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية الزراعية والاستدامة البيئية وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال استصلاح الصحراء وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، حيث يسهم المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. ويعد المشروع واحد ضمن أبرز المشاريع الزراعية الكبرى في مصر، والذي يهدف إلى تحويل الصحراء إلى أراضٍ زراعية منتجة، مساهمًا في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويقع مشروع توشكى في جنوب غرب مصر بمحافظة الوادي الجديد، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وترجع فكرة المشروع إلى ستينيات القرن الماضي، تم تدشينه واتخاذ الخطوات الأولى منه في يناير 1997، إلا إنه واجه جملة من العقبات حالت دون استكماله، إلى أن أعاد الرئيس السيسي إحياءه في 2014، ضمن خطة الدولة لتوسيع رقعة المساحة المعمورة من 5% إلى 25% من مساحة مصر بكل ما يترتب عليه من آثار ديموجرافية واقتصادية واجتماعية.