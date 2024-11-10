الدفاع المدني: ثلاثة جرحى جراء حادث سير على أوتوستراد الفيدار- جبيل

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ نقلوا ثلاثة جرحى إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أُصيبوا جرّاء تعرّضهم لحادث سير وقع على أوتوستراد الفيدار- جبيل".

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