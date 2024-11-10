"النشرة": إصابات بغارة على بافليه وقصف مدفعي على علما الشعب والضهيرة وطيرحرفا والخيام

أفاد مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي استهدف بلدة بافليه في قضاء صور، والمعلومات الأوّليّة تشير إلى وقوع إصابات".

ولفت إلى أنّ "قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف بلدات: علما الشعب، الضهيرة، طيرحرفا والخيام".

وكانت قد تعرّضت بلدات مجدل زون، طيرحرفا، الضهيرة، أطراف كونين ومدينة بنت جبيل، لقصف مدفعي إسرائيلي مباشر، بعد منتصف اللّيل وفجر اليوم، في ظلّ تحليق مكثّف للطّيران الاستطلاعي والمسّير والحربي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.