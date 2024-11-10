وزير خارجية فرنسا حذّر من انقسام أوروبا بعد فوز ترامب: 3 مخاطر وجودية تهدد الأوروبيين

لفت وزير الخارجيّة الفرنسيّة ​جان نويل بارو​ (Jean-Noël Barrot)، تعليقًا عمّا إذا كان يخشى من انقسام ​أوروبا​ على خلفيّة ما يحدث في الولايات المتّحدة الأميركيّة وفوز المرشّح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرّئاسيّة، إلى أنّ "هناك مثل هذا الخطر، لكنّنا سنكون قادرين على التغلّب عليه... إنّها مسألة امتلاك الإرادة".

وأشار، في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسيّة، إلى أنّ "الدّول الأوروبيّة مصمّمة تمامًا على إجراء حوار مشترك مع الإدارة الجديدة في واشنطن، ويجب أن تتبنّى أوروبا في هذا السّياق موقف القوّة الجيوسياسيّة الّتي لا مثيل لها. وحتّى يتحقّق ذلك، ينبغي عليها تعزيز مكانتها في المجالات الصّناعيّة والعسكريّة والتّجاريّة".

وركّز بارو على أنّ "الحماية الّتي كانت تقدّمها الولايات المتّحدة لم تعد مضمونة، وتهدّد الأوروبيّين الآن ثلاثة مخاطر وجوديّة، تتمثّل بغياب الأمن وانتشار الحرب على نطاق واسع في القارة، الانحدار الصّناعي والتّكنولوجي، وانهيار النّموذج الدّيمقراطي"، مؤكّدًا أنّه "يجب على جيلنا أن يخرج من حالة الإنكار، وأن يستجمع شجاعته لتغيير المصير الّذي يهدّد أوروبا بأن تصبح قارةً تابعة، قارةً عجوزًا، وأن تتحول إلى متحف".