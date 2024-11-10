محمد علي الحوثي لترامب: المصالح الأميركية بالمنطقة ما زالت تحت نيران صواريخنا وطائراتنا

توجّه عضو المجلس السّياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" اليمنيّة، محمد علي الحوثي، إلى الرّئيس الأميركي المنتخَب دونالد ترامب، قائلًا: "أنت تعرف الشّعب اليمني وستعرفه اليوم أكثر".
وأكّد، خلال مظاهرة تضامنيّة مع غزّة ولبنان في محافظة صعدة شمالي اليمن، أنّ "الصّواريخ الّتي كانت تنطلق وأنت تحكم في تلك الفترة ما زالت بأيدينا، والمصالح الأميركيّة في المنطقة ما زالت تحت نيران صواريخنا وطائراتنا، وأيّ تحرّك لن يضرّ الشّعب اليمني، لأنّ الشّعب إنّما يزداد قوّةً من أيّ عدوان عليه أو أيّ تحرّك ضدّه، وعمليّاته تزداد ويستمرّ هذا الشّعب في الجهاد في سبيل الله".
وشدّد على أنّ "أيّ تحرّك لترامب في استمرار العدوان وتصعيده أكثر ممّا هو اليوم لن يضرّنا، لأنّنا نعلم أنّنا على الحقّ وأنتم على الباطل"، مشيرًا إلى "أنّنا عندما وقفنا إلى جانب غزّة، وقفنا ضدّ الإرهاب الأميركي واليهودي والبريطاني والأوروبي، الّذي أتى لتجويع أبناء غزة وحصارهم وارتكاب الجرائم ضدّهم".
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