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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) بأن الاحتلال اقتحم قلقيلية من مدخلها الشرقي بعدة آليات عسكرية، مشيرةً إلى أن آليات الاحتلال جابت عدة شوارع، منها جلجوليا والواد، ومنطقة “دوار المرابطين”، والسوق وسط المدينة، وداهمت عدة أحياء، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتتعرض مدينة قلقيلية لاقتحامات يومية من قوات الاحتلال، يتخللها مداهمة منازل الفلسطينيين واعتقالات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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