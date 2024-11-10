الأردن تدين الاعتداء الإرهابي الغادر في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية بمدينة سيئون اليمنية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - العلم الأردني

الخليج 365_واس

دانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الغادر الذي وقع في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية في مدينة سيئون اليمنية، وأسفر عن استشهاد ضابطين سعوديين وإصابة ضابط آخر.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكارها المطلق لهذا الاعتداء الجبان، مشددا على تضامن الأردن الكامل مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الأليم.

كما أكد دعم الأردن لجهود التحالف في مكافحة الإرهاب والتهريب ودعم الحكومة الشرعية اليمنية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهيدين، والتمنيات بالشفاء العاجل للضابط المصاب.

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