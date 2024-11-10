زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر البحر قبالة سواحل مقاطعة بابوا الجنوبية شرق إندونيسيا أمس.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيقية في البلاد أن الزلزال وقع في الساعة (2120 بتوقيت جرينتش يوم السبت) وكان مركزه على بعد 69 كيلومترا شمال غرب منطقة أسيمات وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم يتم إصدار تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، كما لم ترد معلومات أولية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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