مقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلًا جنوب غزة

أفادت "وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"مقتل خمسة مواطنين وإصابة آخرين فجر اليوم، نتيجة استهداف القوّات الإسرائيليّة منزلًا لعائلة أبو مرزوق الخور في محيط مسجد السلام في حي الصبرة جنوب مدينة غزة"، مشيرةً إلى أنّ "عمليّات البحث ما زالت جارية عن مفقودين".
وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزّة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 43,552 فلسطينيًّا وإصابة 102,765 آخرين، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء؛ في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات حيث لا يمكن الوصول إليهم.
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