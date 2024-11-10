مسلحون قتلوا 15 شخصًا خلال هجوم على قرية في شمال غرب نيجيريا

قَتل مسلّحون 15 شخصًا، خلال هجوم شنّوه على قرية في شمال غرب ​نيجيريا​.

وأوضح نائب حاكم ولاية كيبي، عمر تفيدة، أنّ الهجوم الّذي وقع في ميرا الّتي تبعد نحو 50 كيلومترًا عن حدود النيجر، نفّذه "مسلّحون مجهولون".

لكنّ هذا الهجوم الأخير نُفّذ بعد تحذير السّلطات المحليّة النيجيريّة، من أنّ جماعةً إسلاميّةً تُعرف باسم "لاكوراوا"، يُعتقد أنّ رجالها يتحدّرون من مالي والنيجر، قد عبروا الحدود إلى نيجيريا.

ويوم الثّلثاء الماضي، أَبلغ نائب حاكم ولاية سوكوتو، المجاورة لولاية كيبي، إدريس محمد غوبير، الجيش الفدرالي بظهور جماعة "لاكوراوا"، لافتًا إلى أنّها "تمتلك أسلحةً متطوّرةً، وقد لوحظت أنشطتها الإجراميّة في نحو خمس مناطق".