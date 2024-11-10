الآلاف تظاهروا في إسبانيا احتجاجًا على سوء جهود الإغاثة إثر الفيضانات المدمرة

تظاهر آلاف الأشخاص في شوارع فالنسيا، مندّدين بإدارة الطّبقة السّياسيّة الفوضويّة للفيضانات الّتي خلّفت 220 قتيلًا على الأقل في جنوب شرق ​إسبانيا​، الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "المتظاهرين تجمّعوا أمام مبنى بلدية فالنسيا، قبل التّوجّه إلى مقرّ السّلطات الإقليميّة. وعبّروا عن غضبهم من رئيس الحكومة المحليّة في فالنسيا اليميني كارلوس مازون خصوصًا، إلّا أنّ رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز لم يسلم أيضًا من انتقادات المحتجّين"، مشيرةً إلى أنّ "المسؤولَين اتُهما بعدم تقدير حجم المخاطر، وبسوء تنسيق جهود الإغاثة بعد فيضانات 29 تشرين الأوّل الماضي".

ورفع المتظاهرون لافتةً كبيرةً في مقدّم المسيرة، كُتب عليها "مازون استقالة". وحملت اللافتة صورةً مقلوبةً لرئيس حكومة فالنسيا.