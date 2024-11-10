ترامب: لن أدعو نيكي هيلي أو مايك بومبيو للانضمام إلى إدارتي الجاري تشكيلها

أكّد الرّئيس الأميركي المنتخب ​دونالد ترامب​، في تصريح، "أنّني لن أدعو السّفيرة الأميركيّة السّابقة لدى الأمم المتّحدة نيكي هيلي، أو وزير الخارجيّة الأميركيّة السّابق مايك بومبيو، للانضمام إلى إدارة ترامب الّتي هي في طور التّشكيل حاليًّا"، مشيرًا إلى "أنّني استمتعت كثيرًا وأقدّر العمل معهما سابقًا، وأود أن أشكرهما على خدمتهما لبلدنا"، مضيفًا: "لنجعل أميركا عظيمة مجدّدًا".

يُذكر أنّ بومبيو المنتمي إلى الجناح اليميني في الحزب الجمهوري، الّذي كان من بين أبرز الشّخصيّات في إدارة ترامب الأولى، كان مسؤولًا خصوصًا عن الانسحاب من اتفاق 2015 بشأن البرنامج النّووي الإيراني، وعن التّقارب غير المتوقّع مع كوريا الشّماليّة.