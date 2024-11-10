علييف: أذربيجان وأرمينيا قريبتان من التوصل للاتفاق النهائي بشأن معاهدة السلام بينهما

أشار المكتب الصّحافي للرّئيس الأذربيجاني ​إلهام علييف​، إلى أنّه "أكّد خلال اتصال هاتفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أن أذربيجان هي البادئة بمعاهدة السّلام بين أذربيجان وأرمينيا والمبادئ الّتي تشكّل أساسها".

ولفت في بيان، إلى أنّ "رئيس الدّولة أشار إلى أنّ تأخّر أرمينيا الملموس في تقديم مقترحاتها بشأن نصّ معاهدة السّلام، أثّر سلبيًّا على العمليّة، لكن على الرّغم من ذلك فإنّ الجانبين قريبَين من التّوصّل إلى الاتفاق نهائيًّا على نصّ الوثيقة، موضحًا أنّ المفاوضات ستُستكمل بعد انتهاء مؤتمر المناخ COP29".

وذكر المكتب أنّ "شولتس أعرب عن تأييده لإحلال السّلام وبناء علاقات حسن الجوار" بين أذربيجان وأرمينيا.

تجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر الأمم المتّحدة حول المناخ سيعقد في باكو خلال الفترة بين 11 و22 تشرين الثّاني الحالي.