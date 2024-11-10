زاخاروفا انتقدت شتاينماير: ألمانيا لم تشهد مثل هكذا حكام مجانين منذ 80 عامًا

أشارت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة الرّوسيّة ​ماريا زاخاروفا​، تعليقًا على ما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانيّة، عن قيام رئيس ألمانيا ​فرانك فالتر شتاينماير​ بتوبيخ الكاتب ماركو مارتن، بسبب كلماته عن خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي"، إلى "أنّني أوجّه تعازيّ للألمان، لم تشهد بلادهم مثل هكذا حكّام مجانين منذ 80 عامًا. ومن ناحية أخرى، عليك دائمًا أن تقاتل من أجل الكرامة والشّرف والحرّيّة".

وكانت قد انتقد مارتن، شتاينماير خلال حفل أُقيم بمناسبة الذّكرى الخامسة والثّلاثين لسقوط جدار برلين، حيث تحدّث الكاتب بحدّة عن موقف الرئيس من العلاقات مع روسيا ودعمه لبناء خطّ أنابيب الغاز "السّيل الشمالي 2". وبعد الخطاب، تواصل معه شتاينماير ووبّخه، بحسب مارتن.