شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف نائبة رئيس الإكوادور عن إداء مهامها 150 يومًا.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرضت نائبة رئيس الإكوادور، فيرونيكا أباد، السبت، للإيقاف عن أداء مهامها الرسمية لمدة 150 يوما بتهمة "التخلي غير المبرر" عن واجباتها.

يأتي ذلك في وقت يشهد خلافا علنيا بين أباد والرئيس دانييل نوبوا، وهو خلاف قد تكون له تداعيات على انتخابات الإكوادور في فبراير المقبل.

وقال محاميها دومينيك دافيلا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن تعليق عمل أباد بدون أجر جرى في منتصف الليل، واصفا الخطوة بأنها "خطيرة للغاية"، وأكد أنها قد لا تكون مدعومة قانونيا. حكومة الإكوادور وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقة توترات عميقة بين أباد ونوبوا اللذين، رغم إدارتهما للحكومة معا، تشاجرا لسنوات، مما أدى إلى نشوء نوع من العداء، يعود أصله إلى أسباب غير معروفة.

وفي أغسطس، قدمت أباد شكوى قانونية تتهم نوبوا ومسؤولين آخرين بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.