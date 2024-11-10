إعلام حوثي: غارات أميركية بريطانية على العاصمة صنعاء ومحافظتَي صنعاء وعمران

كشفت قناة "المسيرة" الفضائيّة، التّابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنيّة (الحوثيّون)، عن "عدوان أميركي بريطاني جديد على العاصمة صنعاء ومحافظتَي صنعاء وعمران". وأفادت بأنّ "4 غارات أميركيّة بريطانيّة استهدفت منطقة جربان في مديريّة سنحان بمحافظة صنعاء، وغارة على منطقة الحفا بالعاصمة صنعاء، كما استهدفت ​غارتان مديريّة سفيان في محافظة عمران".

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