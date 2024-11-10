وزير الطاقة التركي: سفينة "عبد الحميد خان" بدأت أنشطة التنقيب عن الغاز في البحر الأسود

أعلن وزير الطّاقة والموارد الطّبيعيّة التّركي ألب أرسلان بيرقدار، أنّ سفينة التّنقيب "عبد الحميد خان" باشرت أنشطتها في حقل "أماصرا-4" في ​البحر الأسود​ شمالي البلاد، في إطار الجهود المبذولة لزيادة إنتاج الغاز الطّبيعي.

وأوضح في تصريح تلفزيوني، أنّ "أنشطة التّنقيب عن النّفط والغاز وإنتاجهما مستمرّة داخل البلاد وخارجها، بهدف تقليل اعتماد تركيا على الطّاقة الأجنبيّة"، مشيرًا إلى أنّ "سفينة "الريس عروج" التّركيّة باشرت أنشطتها لأوّل مرّة خارج البلاد، حيث ستجري مسحًا سيزميًا قبالة سواحل الصومال لمدّة 6- 7 أشهر".

ولفت بيرقدار إلى أنّ "شركات تركيّة تنتج نحو 40 ألف برميل من النّفط يوميًّا في العراق وروسيا وأذربيجان، فيما يتمّ إنتاج نحو 110 آلاف برميل داخل البلاد"، مبيّنًا أنّ "تركيا تنتج الغاز الطّبيعي خارج البلاد أكثر ممّا تنتجه على أراضيها". وأفاد بوجود شراكات لتركيا في بحر قزوين وليبيا والنيجر والسودان والصّومال ومناطق أخرى.