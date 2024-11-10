شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تكشف عن تفاصيل اجتماع مرتقب بين زيلينسكي وترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تجرى حاليًا خطط تمهيدية لعقد اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وأشار وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم السبت، إلى تأسيس "حوار" بين زيلينسكي وترامب، بعد أن تحدث الجانبان هذا الأسبوع. ترامب وزيلينسكي ولم يحدد "سيبيها" ما إذا كان الاجتماع سيعقد قبل أو بعد تنصيب ترامب في يناير.

لكن سيبيها قال إن "الحوار بين ترامب وزيلينسكي تمت إقامته بالفعل"، بعدما أفادت تقارير بأن القائدين أجريا مكالمة هاتفية شارك فيها الملياردير إيلون ماسك.

وأضاف سيبيها: "إننا منفتحون على مزيد من التعاون". خطة النصر وكان آخر لقاء بين ترامب وزيلينسكي في نيويورك في أواخر سبتمبر عندما سافر الرئيس الأوكراني إلى الولايات المتحدة، لعرض "خطة النصر" التي وضعها لهزيمة روسيا.

وتشمل النقاط الرئيسية للخطة إرسال المزيد من الأسلحة الغربية إلى كييف، ودعوتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في المستقبل القريب.

وشدد "سيبيها" على أن انتصار ترامب في الانتخابات، ستكون له تبعات عالمية.