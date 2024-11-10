شكرا لقرائتكم خبر عن فوق خليج المكسيك.. الإعصار رافاييل يتحول إلى عاصفة إستوائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضعف الإعصار رافاييل اليوم السبت ليصبح عاصفة استوائية، ومن المتوقع أن يتلاشى فوق خليج المكسيك في الأيام المقبلة بعد مروره عبر كوبا كإعصار من الفئة الثالثة.

كان رافاييل يقع على بعد 290 ميلا (470 كيلومترا) شمال - شمال غرب مدينة بروجريسو في المكسيك اليوم السبت، وكان يحمل رياحا عاتية بسرعة 50 ميلا في الساعة (85 كيلومترا في الساعة) ويتحرك باتجاه غرب الشمال الغربى بسرعة 6 ميلا في الساعة (9 كيلومترات في الساعة)، وفقا لمركز الأعاصير الوطني في ميامي.

و من المتوقع أن يواصل تحركه جنوبا نحو جنوبى المكسيك في الأيام القادمة مع استمرار ضعفه. التيارات البحرية وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن الأمواج الناتجة عن العاصفة من المحتمل أن تسبب "ظروفا تهدد الحياة من الأمواج والتيارات البحرية القوية" في تلك المنطقة.

كان الإعصار قد مر عبر جامايكا وجزر كايمان في وقت سابق من الأسبوع، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتسببه في حدوث انزلاقات طينية، وفي مساء يوم الأربعاء، ضرب كوبا، مما تسبب في مزيد من المتاعب للجزيرة.