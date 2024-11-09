هل يرسم فوز ترمب خريطة جديدة للاقتصاد العالمي

أدى الفوز الحاسم الذي حققه دونالد ترمب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إلى جعل زعماء العالم يستعدون بالفعل للطريقة التي ستشكل بها إدارته المقبلة الاقتصاد العالمي.

ففي الصين، كثفت المصانع شحناتها قبل عطلة عيد الميلاد؛ وربما تحسبا لتفاقم التوترات التجارية. وتضررت الأسواق الناشئة بشدة مع ارتفاع قيمة الدولار وعائدات السندات الأمريكية. وفي الولايات المتحدة، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تؤدي مقترحات ترمب ــ وخاصة فيما يتصل بالرسوم الجمركية ــ إلى تأجيج التضخم وخفض النمو.

التأثير على التضخم

وفي حديثه بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن إعادة انتخاب ترمب لن يكون لها «أي تأثير» على قرارات السياسة التي يتبناها البنك المركزي في الأمد القريب. كما خفض بنك إنجلترا تكاليف الاقتراض للمرة الثانية هذا العام.

خطط ترمب

ووعد الرئيس السابق والمقبل بتصعيد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية وأكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في التاريخ. كما يريد أن يكون له رأي في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي. ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن هذه المنصة تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو في المستقبل.

ولقد أدى فوز ترمب المذهل والحاسم في الانتخابات إلى إعادة تسعير محمومة في الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم. وسوف يحتاج باول إلى طمأنة المستثمرين العالميين إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قادر على إدارة تأثير ولاية ترمب الثانية - وخاصة إذا كانت مصحوبة باكتساح الجمهوريين للكونجرس - وهو ما يغير بالفعل التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية.

حرب محتملة

ومنحت الصين الحكومات المحلية المثقلة بالديون شريان حياة قدره 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار)، لكنها امتنعت عن إطلاق حوافز جديدة، مما يوفر مساحة للرد على حرب تجارية محتملة عندما يتولى ترمب منصبه العام المقبل.

وكشف مسؤولون صينيون عن تفاصيل برنامج لإعادة تمويل الديون المحلية «المخفية» على الميزانيات العمومية في مؤتمر صحفي عقد في بكين يوم الجمعة. وفي حين لم يعلن صناع السياسات عن تدابير لتحفيز الطلب المحلي بشكل مباشر، وعد وزير المالية لان فو آن، بسياسة مالية «أكثر قوة» في العام المقبل، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ خطوات أكثر جرأة بعد تنصيب ترمب في يناير.

وارتفعت وتيرة نمو الصادرات الصينية، في أكتوبر، إلى أسرع وتيرة منذ يوليو 2022، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد قد تتعرض للخطر بسبب إعادة انتخاب ترمب وتهديداته بالرسوم الجمركية. وفي العام الماضي، شحنت الشركات الصينية بضائع بقيمة 500 مليار دولار إلى أمريكا، وهو ما يمثل 15% من قيمة إجمالي صادراتها.

وعندما بدأ ترمب حربه التجارية مع الصين لأول مرة في عام 2018، وجدت بكين نفسها في موقف دفاعي وغير متأكدة من كيفية الرد. هذه المرة، أصبح الرئيس شي جين بينج أكثر استعدادًا للقتال، حتى مع خسارته أكثر.

أوروبا

لقد أصبح مسار بنك إنجلترا نحو المزيد من التيسير معقدا بسبب ميزانية وزيرة الخزانة راشيل ريفز، في 30 أكتوبر الماضي، وانتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة. وتخطط المملكة المتحدة الآن لإنفاق 70 مليار جنيه إسترليني (90.4 مليار دولار) سنويا، يتم تمويل نصفها تقريبا عن طريق الاقتراض. ويهدد ترمب بفرض رسوم جمركية أعلى في حرب تجارية عالمية جديدة.

واستعد المتعاملون لاحتمال زيادة مبيعات السندات في ألمانيا بعد إقالة أحد رموز المحافظين الماليين في الحكومة، ما دفع البعض في السوق إلى التفكير في إدارة جديدة قد تكون أكثر تسامحا مع ارتفاع الديون.

وانزلق ثلث «سلة التسوق» الرسمية في بريطانيا إلى الانكماش، ما أعطى بنك إنجلترا الضوء الأخضر لخفض أسعار الفائدة. ووفقًا لتحليل «بلومبرج» لنحو 220 سلعة وخدمة تشكل مؤشر أسعار المستهلك، فإن حصة السلع الأرخص مقارنة بالعام السابق هي الأعلى منذ ربيع عام 2021، قبل أن تؤدي الاضطرابات الناجمة عن الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا إلى ارتفاع الأسعار.

الأسواق الناشئة

ارتفع معدل التضخم في البرازيل إلى أعلى مستوياته في نطاق التحمل الذي حدده البنك المركزي، كما تسارع أكثر من المتوقع في تشيلي، حيث تسبب ارتفاع تكاليف الطاقة في إثارة قلق صناع السياسات. كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في كلا البلدين، حيث يراهن المستثمرون على أن صناع السياسات سوف يتحولون إلى موقف أكثر تشددا.

ولا يزال هناك مجال للارتفاع في موجة ارتفاع الديون المتعثرة التي تقود المكاسب في صناديق العائد المرتفع في دول متنوعة مثل الأرجنتين وأوكرانيا، وفقا لصندوق التحوط الذي يتمتع بأحد أفضل الأداء في فئة الأصول.

بقية دول العالم

تعد فيتنام من أكثر دول العالم اعتمادًا على التجارة - حيث تمثل الصادرات حوالي 85% من اقتصادها والولايات المتحدة هي أكبر سوق لها. كان لدى فيتنام فائض يبلغ حوالي 100 مليار دولار مع الولايات المتحدة العام الماضي، وهو رابع أكبر اختلال في التوازن مع الولايات المتحدة بعد الصين والمكسيك وكندا، وهو اختلال مستمر في النمو. في مرحلة ما، من المرجح أن يضع هذا فيتنام في مرمى بصر ترمب.

وإضافة إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، خفض صناع السياسات في السويد وباكستان والتشيك وبيرو، وغيرها من الدول الأخرى أسعار الفائدة. وأبقت أستراليا وماليزيا وبولندا والنرويج وصربيا ورومانيا على أسعار الفائدة. وضاعف البنك المركزي البرازيلي وتيرة تشديد السياسة النقدية، وأوضح بشكل أكثر وضوحًا الحاجة إلى خفض الإنفاق للمساعدة في ترويض التضخم فوق المستهدف.

يخطط ترمب إلى:

- تصعيد الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأمريكية خاصة من الصين.

- رفع رسوم واردات الصين إلى 60% ومن 10 إلى 20% على بقية الدول.

- أكبر عملية ترحيل جماعي للمهاجرين في التاريخ.

- أن يكون له رأي في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.

- تمديد بعض بنود قانون الضرائب لعام 2017.

- تخفيضات إضافية في ضرائب الشركات.

- استثناءات ضريبية على الفوائد العقارية والضرائب المحلية.