هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بهيئة عائلات الأسرى: المصادر الأمنية تؤكد لنا أن شروط صفقة التبادل نضجت

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بهيئة عائلات الأسرى، أن "المصادر الأمنية تؤكد لنا أن شروط صفقة التبادل نضجت"، لافتةً الى أن "عائلات الأسرى تطالب بصفقة تبادل من مرحلة واحدة".

وشددت العائلات، على أننا "نخشى من عرقلة المفاوضات مع تسلم الرئيس ترامب السلطة رسميا".

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن "مظاهرات في تل أبيب وحيفا ومدن إسرائيلية للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى".

وفي وقت سابق من اليوم،

أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الى أن "أبناؤنا لا يزالون في الأسر منذ 400 يوم بسبب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

وكانت قد أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "عائلات الأسرى ومتضامنين معهم يغلقون مدخل مقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس الغربية".

ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول 2023.

وسبق وأكدت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلا عن مصدر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يسعى إلى "تحرير الأسرى أو إنهاء الحرب بل لإبقاء حكومته والابتعاد عن التحقيق"، مضيفا: "نتانياهو يخشى أن تؤدي صفقة الأسرى إلى مطالبات بإجراء انتخابات وتشكيل لجنة تحقيق".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن مصدر استخباراتي، قوله إن "هناك مجموعة تتآمر وتزيف الوثائق وتنشر معلومات مضللة لإفشال صفقة الأسرى".