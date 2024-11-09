اشارت قناة "LBC" الى ان حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا، واوضحت منذ 10 تشرين الاول انخفضت النسبة بين 10 و20 بالمئة، الا ان الحركة ارتفعت مع بداية تشرين الثاني.
واوضح بان اسباب ارتفاع العودة الى لبنان بسبب المدارس وعدم اقفال المطار وحصر الضربات في الجنوب والبقاع والضاحية، وعدم وجود حصار بري وبحري وجوي.
واوضحت بان الامارات في طليعة الدول التي جاء منها اللبنانيون، تليها فرنسا وقطر واليونان.
كانت هذه تفاصيل خبر LBC: حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد في تشرين الثاني بعد تراجع استمر شهرًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.