LBC: حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد في تشرين الثاني بعد تراجع استمر شهرًا

اشارت قناة "LBC" الى ان حركة القادمين جوًا إلى لبنان إلى ازدياد بعد تراجع استمر شهرًا، واوضحت منذ 10 تشرين الاول انخفضت النسبة بين 10 و20 بالمئة، الا ان الحركة ارتفعت مع بداية تشرين الثاني.

واوضح بان اسباب ارتفاع العودة الى لبنان بسبب المدارس وعدم اقفال المطار وحصر الضربات في الجنوب والبقاع والضاحية، وعدم وجود حصار بري وبحري وجوي.

واوضحت بان الامارات في طليعة الدول التي جاء منها اللبنانيون، تليها فرنسا وقطر واليونان.