هيئة قضاء راشيا في "الوطني الحر" وزعت مساعدات للنازحين بحضور النائب مارون

وزَّعت هيئة قضاء راشيا في "التيار الوطني الحر" مواد تنظيف لمراكز إيواء في قرى ضهر الأحمر، كوكبا، جب فرح، وكذلك حصصاً غذائية لمراكز الايواء في مجدل بلهيص وكفرمشكي، بحضور النائب شربل مارون وعدد من كوادر "التيار" في القضاء.

ويأتي هذا النشاط استجابةً لتوجيهات رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بالوقوف الى جانب الأهالي النازحين قسراً عن قراهم، وبدعم من أيادٍ بيضاء من أبناء "التيار" في قضاء راشيا.