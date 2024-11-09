نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مهمات عناصرها المنفّذة منذ صباح اليوم السبت الواقع في ٩-١١-٢٠٢٤ وحتى الساعة : ضاحية بيروت الجنوبية: - إخماد حريق شقة سكنية في شارع عبد النور - الرويس. - إخماد حريق شقة سكنية في برج البراجنة خلف جامع العرب. - إخماد حريق شقة سكنية في المريجة. - اخماد حريق مستودع في حي الاميركان - منطقة الحدث. محافظة الجنوب جبال البطم - انتشال جثامين ٣ شهداء من تحت الأنقاض ونقل شهيدين بينهم الى مستشفى جبل عامل. الحنّية - انتشال جثماني شهيدين من تحت الأنقاض، ونقلهما الى مستشفى جبل عامل. توازياً عمل عناصر الدفاع على إعادة فتح الطريق بعد أن قطع في الموقع المستهدف نفسه. دير قانون رأس العين - استمرار عمليات البحث والانقاذ والإطفاء. محافظة النبطية مدينة النبطية - إخماد حريق منزل و سيارة جراء غارة إسرائيلية. محافظة البقاع لبّايا - تأمين السلامة العامة لعمال الصيانة في شركة كهرباء خلال تنفيذ أعمال التصليحات للأعطال التي طالت الشبكة. مجدل بلهيص - انتشال جثمان شهيد من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى لتبلغ حصيلة عمليات الدفاع المدني ٣ شهداء وجريحة. محافظة بعلبك الهرمل الكنيسة - انتشال جثامين ١١ شهيداً من تحت الأنقاض جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلين. قصرنبا - سحب جريحة أُصيبت على مسافة قريبة من موقع الغارة الإسرائيلية. حدث بعلبك - انتشال جثامين ٥ شهداء وجريح من تحت الأنقاض ونقلها إلى مستشفى العبدالله. الجمالية - اخماد حريق منزل.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: انتشال جثامين ١١ شهيداً من تحت الأنقاض في الكنيسة و٣ شهداء في جبال البطم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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