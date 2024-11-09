أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارات العدو الإسرائيلي على بعلبك الهرمل أدت في حصيلة أولية إلى سقوط أحد عشر شهيدا في الكنسة أما في حدث بعلبك خمسة شهداء وستة جرحى والجمالية شهيدين وستة جرحى، النبي شيت سقط شهيدين ومجدلون جريحين".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 20 شهيدا و14 جريحا في حصيلة أولية للغارات على بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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