اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن غارات العدو الإسرائيلي على دير قانون رأس العين وعين بعال استهدفت نقاط تجمع المسعفين وأدت إلى الحصيلة التالية:
- دير قانون رأس العين: خمسة شهداء لكشافة الرسالة وشهيد وجريحان من الهيئة الصحية
- عين بعال: ثلاثة جرحى من مسعفي جمعية الرسالة
ولفت البيان، الى إن وزارة الصحة العامة تجدد شجبها مواصلة العدو الإسرائيلي استهداف المسعفين في جريمة حرب متمادية لا تلقى موقفا رادعا من المجتمع الدولي الواجب عليه حماية القوانين الدولية الانسانية منعا لان تسود العالم شريعة العنف والابادة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: ستة شهداء وخمسة جـ رحى من المسعفين في الغارات على دير قانون راس العين وعين بعال في قضاء صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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