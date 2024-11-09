وزير المهجرين: لتفعيل أدوات التعاملات المالية المصرفية غير النقدية وقبولها بقيمتها لتسديد حالات الطبابة والإستشفاء

أشار المكتب الاعلامي لوزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، في بيان، الى انه "بعد مأساة عمرها 5 سنوات وتلاشي القرش الأبيض للمودعين في يوم أسود عاشه لبنان، وبعد سلسلة لقاءات عقدها وزير المهجرين عصام شرف الدين واجتماعات مع "لقاء جمعيات المودعين" تم خلالها الإتفاق على تبنّي مطالب عاجلة وملحّة وتتلخص ب:

_ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية

_ تحرير سعر صرف الدولار واعتماد سعر الصرف المتداول في السوق الحرة.

_ تفعيل أدوات التعاملات المالية المصرفية غير النقدية وقبولها بقيمتها لتسديد حالات الطبابة والإستشفاء، رسوم التأمين، الأقساط المدرسية ومختلف الضرائب والرسوم العقارية.

وبناء على ما سبق، زار الوزير شرف الدين وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتم عرض المطالب ومناقشتها بتفاصيلها الدقيقة حيث أبديا كافة أشكال التعاون والتجاوب والإتفاق على عرض المطالب السابقة على الحكومة لمعرفة الآراء وتكثيف التباحث حولها.

وشدد شرف الدين على "ضرورة متابعة العمل والنضال وصولًا لتحرير كافة الودائع مع التأكيد على ضرورة توحيد وتحرير سعر الصرف بما يشمل كافة االحسابات المدولرة للمودعين دون تفريق بين دولار قديم وجديد ومؤهل وغير مؤهل ونقدي وغير نقدي، ومن ضمنها الحسابات الدولارية لتعويضات نهاية الخدمة والتقاعد لموظفي القطاعين الخاص والعام والعسكريين مع العطل والضرر".

وختم مؤكدا "أحقية هذه المطالب وضرورة المباشرة بتنفيذها دون تلكّؤ أو مماطلة مع ضرورة تحمّل السلطات التشريعية والتنفيذية والمالية والنقدية مسؤولياتها وإقرار حل شامل لاسترجاع الودائع كافة وبعملة الحساب"، متمنيًا "إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء بغية اتخاذ القرار المناسب".