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وزارة الصحة: خمسة شهداء في حصيلة أولية للغارة على حناوية

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أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أن "الحصيلة الأولية لغارة العدو الإسرائيلي على بلدة حناوية قضاء صور أدت إلى سقوط 5 شهداء".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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