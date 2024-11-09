جمعية كشافة الرسالة الإسلامية نعت 6 شهداء من مسعفيها

نعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، في بيان، "إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة: - الشهيد القائد المسعف عمران حسين غانم مواليد دير قانون رأس العين، - الشهيد المسعف حسين علي اسماعيل مواليد دير قانون رأس العين، - الشهيد المسعف رحيم محمود مدني مواليد دير قانون رأس العين، - الشهيد المسعف مصطفى رحيم مدني مواليد دير قانون رأس العين، - الشهيد المسعف يوسف علي سقلاوي مواليد دير قانون رأس العين، - الشهيد المسعف محمد حسن سقلاوي مواليد دير قانون رأس العين، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني دفاعا عن لبنان والجنوب". وعاهدت الجمعية "الشهداء وجماهيرها بأن تبقى على العهد والقسم للقائد المؤسس وللشهداء بأن نكون فدائيي حدود أرضنا المقدسة، مهما غلت التضحيات، وأمل الكشاف بعودة الإمام القائد ورفيقيه".

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