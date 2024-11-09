شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا.. مقتل امرأة وإصابة 13 في هجوم بطائرة مسيرة روسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتلت امرأة وأصيب 13 شخصا آخرون، بينهم طفلان، إثر هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية خلال المساء.

وتضرر مبنيين شاهقي الارتفاع، والعديد من المباني السكنية الخاصة ومستودعات تخزين خاصة بإحدى الشركات خلال الهجوم. هجمات روسيا على أوكرانيا وعلى الفور فتحت تحقيقات على خلفية الاشتباه في وقوع جرائم حرب.

ومنذ أطلقت روسيا غزوها الشامل لأراضي أوكرانيا في فبراير 2022، وهي تقصف المدن بشكل ممنهج، والأهداف المدنية، وبشكل خاص منشآت الطاقة، بحسب المسؤولين الأوكرانيين.

