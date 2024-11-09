البيت الأبيض: بايدن سيجتمع مع ترامب الأربعاء

اعلن متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب سيجتمعان يوم الأربعاء في البيت الأبيض بدعوة من بايدن.

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