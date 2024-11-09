وزير خارجية إيران ينفي تدبير طهران مؤامرة لاغتيال ترامب

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريح له، اتهامات الولايات المتحدة بوجود صلة بين طهران ومؤامرة مزعومة لقتل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، ودعا إلى بناء الثقة بين البلدين الخصمين.

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