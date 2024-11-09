قيادة الجبهة الداخلية خففت القيود في عدة مناطق في شمال إسرائيل

اعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي إنها خففت القيود في عدة مناطق في شمال إسرائيل، بعد تقييم جديد.
وعدلت قيادة الجبهة الداخلية مقياس النشاط في مرتفعات الجولان الجنوبية (باستثناء كتسرين وكيدمات تسفي) والجليل الأوسط، من "نشاط جزئي" إلى "نشاط كامل"، وتعني التغييرات هناك أنه يُسمح بالتجمعات حتى 2000 شخص.
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