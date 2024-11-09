قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزلها الكائن في الفنار ولم تعد

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمــن الـدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة سامية عبدو سماحة (مواليد عام 1972، لبنانية) التي غادرت بتاريخ 7/11/2024 منزلها الكائن في محلة الزعيترية/ الفنار- إلى جهة مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 871321-01، للإدلاء بِما لديهم من معلومات.