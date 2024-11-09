أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، مستوطنة روش بينا بصليةٍ صاروخية".
كذلك أعلن الحزب، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بصليةٍ صاروخية".
وأضاف "إسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر، وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلي، وبنداء "لبيك يا نصر الله"، استهدفت المُقاومة الإسلاميّة ظهر يوم أمس الجمعة 08-11-2024، قاعدة حيفا التقنيّة (وهي قاعدة تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتحوي كليّة تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو) في مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا مستوطنة روش بينا وتجمعًا لقوات العدو في مستوطنة أفيفيم وقاعدة حيفا التقنيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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