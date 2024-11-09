رئيس الأركان الإسرائيلي: التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مسألة معقدة

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، الى أننا "نعمل على تأمين سلامة مواطنينا وسنعيد أسرانا"، لافتاً الى أن "التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مسألة معقدة".

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.