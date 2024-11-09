اعلن محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تصريح له، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنيسة الى 10، وحدث بعلبك 6، لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة 16 شهيدا في بعلبك الهرمل.

كانت هذه تفاصيل خبر خضر: ارتفاع حصيلة الشهداء في الكنيسة الى 10 وحدث بعلبك 6 لتصبح حصيلة اليوم حتى اللحظة 16 شهيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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