"حزب الله": استهدفنا مستوطنة كريات شمونة ومستوطنة كتسرين ومستوطنة حتسور هاجليليت

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثانية بصليةٍ صاروخية".

كذلك أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم السبت 09-11-2024، مستوطنة كتسرين بصليةٍ صاروخية".

وأضاف "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة الإسلامية لعددٍ من مستوطنات الشمال، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من ظهر اليوم السبت 09-11-2024، مستوطنة حتسور هاجليليت بصليةٍ صاروخية".