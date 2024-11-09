الصحة: 3136 شهيدا و13979 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 19 شهيدا و91 جريحا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "غارات العدو الإسرائيلي ليوم أمس الجمعة 8 تشرين الثاني 2024 اسفرت عن 19 شهيدا و91 جريحا".

وذكر الكركز، ان "بلغت الحصيلة الإجمالية لعدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان حتى يوم أمس 3136 شهيدا و13979 جريحا".