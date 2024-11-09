إسرائيل تدك مواقع بشبعا وسقوط قتلى في صور

على وقع المواجهات المتواصلة بين حزب الله والقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وسط إطلاق الصواريخ نحو الجليل الغربي وحيفا وعكا، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت، اليوم السبت، في وسط إسرائيل بعد تسلل طائرة مسيرة معادية.

إلا أنه أفاد لاحقا بأن إنذارات كانت خاطئة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

صور وشبعا

أما في الجنوب اللبناني، فنفذت الطائرات الإسرائيلية غارات على مناطق مختلفة من الحوش في صور إلى بنت جبيل والعديسة وغيرها.

في حين أعلنت وزارة الصحة اللبنانية وقوع 7 قتلى، بينهم طفلتان، وإصابة 46 آخرين بجروح إثر الغارات الأخيرة على صور.

كما أشارت إلى وجود «أشلاء سيتم العمل على تحديد هوية أصحابها بإجراء فحوص الحمض النووي»، مضيفة أن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة.

وقد شهدت تلك المدينة خلال الفترة غارات عنيفة طالت أرجاء عدة، وأدت إلى مقتل العشرات.

فيديو من شبعا

بالتزامن، نشر الجيش الإسرائيلي على حسابه في منصة «إكس» فيديو يُظهر ما قال إنه تفكيك لبنية عسكرية تابعة لحزب الله في شبعا الحدودية.

كما أفاد بأنه عثر على قاذفات صواريخ ومخازن أسلحة في نفق تحت الأرض.

أتى ذلك بينما تتواصل المواجهات العسكرية على أكثر من محور جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الجيش الإسرائيلي في سياسة تفخيخ المنازل والمباني بالقرى الحدودية.

وبينما فاق عدد قتلى الحرب الـ3000، تخطّى عدد الجرحى الثلاثة عشر ألفا، من دون أن تلوح في الأفق الدبلوماسي أي بوادر حل لوقف إطلاق النار.

وقد عمدت إسرائيل، الساعية إلى دفع حزب الله من الجنوب نحو شمال نهر الليطاني، منذ سبتمبر الماضي إلى تكثيف غاراتها العنيفة على لبنان.

كما أطلقت مطلع الشهر الماضي (أكتوبر 2024) عملية برية، وصفتها بـ«المحدودة»، في الجنوب اللبناني، حيث توغلت قواتها في بعض البلدات الحدودية.

جرائم مستمرة في غزة

في السياق نفسه، يواصل الجيش الإسرائيلي جرائمه في غزة، حيث قصف خيمة نازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح أمس، مما تسبب في وفاة شخصين وإصابة آخرين.

وفي وقت سابق من أمس السبت، قتل 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في ملعب الجزيرة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.

وفي مدينة غزة، ارتفع عدد قتلى قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة «فهد الصباح»، التي تؤوي نازحين بشارع يافا وسط المدينة، إلى 7 فلسطينيين.

وفي بيت لاهيا شمال القطاع، أسفر قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة «أبو جراد» بمنطقة المنشية عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ400 على القطاع إلى 43.552 قتيل، و102.765 إصابة.