مسؤول روسي يدلي بتصريح بشأن محادثات مع أميركا

ابوظبي - سيف اليزيد - نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم السبت، إن وزارة الخارجية لا ترى أي سبب يدفعها للحديث عن استئناف الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي والحد من التسلح مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن.

وأضافت الوكالة، نقلا عن ريابكوف، أن موسكو وواشنطن "تتبادلان الإشارات بشأن أوكرانيا" عبر قنوات مغلقة على المستويين العسكري والسياسي.

وأضاف أن روسيا مستعدة للاستماع إلى مقترحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشأن حل الأزمة في أوكرانيا، مضيفا أنه لا يمكن أن يكون الحل بسيطا.

ونقلت "إنترفاكس" عن ريابكوف قوله إن موسكو تبدي انفتاحا "وتتحلى بالمسؤولية ومهتمة جدا بأي أفكار تقترحها الدول في هذا الصدد".

وقال ريابكوف إن التهديد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة لا يزال قائما إذا تم الاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة أو صعدت واشنطن التوتر بشأن أوكرانيا.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن ريابكوف علق أيضا على تحديث العقيدة النووية الروسية، قائلا إنه سيجعل من الممكن "التحول إلى الخيار النووي" إذا حدثت أزمة حادة في العلاقات مع الغرب والوضع في أوكرانيا.

كان بوتين قد حذر الغرب في سبتمبر الماضي من أنه بموجب التعديلات المقترحة على العقيدة النووية ربما تلجأ روسيا لاستخدام أسلحة نووية إذا تعرضت لضربة بصواريخ تقليدية وستعتبر أي هجوم عليها، مدعوما من قوة نووية، هجوما مشتركا.