كوريا الجنوبية: تأثر طائرات وسفن جراء تشويش من بيونغ يانغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية شنت هجمات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي، يومي الجمعة والسبت، وهي عملية مستمرة تؤثر على عدد من السفن وعشرات الطائرات المدنية في كوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في العاصمة سول، في بيان، إن "كوريا الشمالية نفذت استفزازات تشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) في هايجو وكايسونغ أمس واليوم (8-9 نوفمبر)"، مضيفة أن سفنا عدة وعشرات الطائرات المدنية تشهد "بعض الاضطرابات التشغيلية" نتيجة لذلك.

ودعا الجيش القوارب والطائرات المدنية الكورية الجنوبية، التي تسافر في البحر الأصفر وفوقه، بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، إلى توخي الحذر.

وتابع الجيش "نحض كوريا الشمالية بشدة على التوقف فورا عن استفزازاتها... ونحذرها من أنها ستتحمل مسؤولية أي مشكلات ناتجة عن ذلك".

يتمثل التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي في بث إشارات غير معروفة تجعل أجهزة نظام تحديد المواقع غير صالحة للاستخدام في الملاحة.

واتهمت سول، في مناسبات عدة خلال السنوات الأخيرة، كوريا الشمالية بتنفيذ هذا النوع من التشويش انطلاقا من أراضيها.

يأتي ذلك بعد أيام على اختبار كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، صاروخا بالستيا جديدا عابرا للقارات يعمل بالوقود الصلب وصفته بيونغ يانغ بأنه الأكثر تقدّما في ترسانتها.