مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم المساعدات للعائلات النازحة

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية في لبنان، تقديم مساعداته الاغاثية المرسلة عبر الجسر الجوي الإغاثي على العائلات النازحة من محافظة الجنوب و البقاع حيث وزعت في كل من قضاء زحلة و حاصبيا، شملت المساعدات المقدمة ما يقارب 408 عائلات و استفادة أكثر من 2000 فرد لتلبية احتياجاتهم الأساسية، في سياق متصل واستمراراً للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة و الاعمال الإنسانية وصلت اليوم الطائرة الواحدة والعشرون إلى مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وعلى متنها حزمة من المساعدات الإغاثية تتضمن مواد غذائية و ايوائية.

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