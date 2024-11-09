أعلن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أن الجانب الإسرائيلي تقدم بشكوى لليونسكو، رغم أنه غير منضوي في المنظمة، زعم فيها أن لبنان يتعرض للمعالم الأثرية الموجودة في فلسطين المحتلة.
واوضح المرتضى في حديث لـ "LBCI"، بان "هذا الأمر استتبع بإرسالي رسالة مستعجلة للمدير العام لليونسكو ولمدير ملف التراث العالمي باليونسكو ولفتنا النظر الى أن الإسرائيلي الذي يرفض وقف اطلاق النار والذي يمعن ابادة بالناس وبالحجر وبالمعالم الأثرية ليس بموقع المُتَظَلِّم".
كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى: الإسرائيلي الذي يرفض وقف اطلاق النار والذي يمعن ابادة بالناس وبالحجر وبالمعالم الأثرية ليس بموقع المُتَظَلِّم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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