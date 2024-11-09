عمل رجال فوج إطفاء بيروت، بمؤازرة الدفاع المدني، على إخماد حريق شب بمولدات كهربائية في منطقة الحمرا وأتى على عدد من السيارات وحاصر عددا من المواطنين في المباني الملاصقة لموقع الحريق. وبعد التدخل السريع والجهود الجبارة، تم القضاء على النيران وإخلاء المحتجزين يإستعمال السلالم الآلية والعادية، وتمت معالجتهم ميدانياً من ضيق تنفس واختناق بإستثناء رجل وامرأة من التابعية البنغالية سقطا أثناء محاولتهما الهرب من سطح المبنى. كما تعرض احد عناصر فوج الإطفاء للإصابة وتم نقله إلى المستشفى للمعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر عناصر فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني سيطروا على حريق الحمرا وأخلوا المحتجزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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