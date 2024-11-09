أشار رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "الضربة الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية كانت على حدود المجمع الجامعة للجامعة اللبنانية في الحدث، وهناك ضرر بعدد من المباني الجامعية، ونحن مستمرون كجامعة ومستمرون بالتعليم عن بعد".

كانت هذه تفاصيل خبر بدران: هناك ضرر بعدد من مباني الجامعة اللبنانية في الحدث جراء القصف الاسرائيلي ونحن مستمرون بالتعليم عن بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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