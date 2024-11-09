اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى تنفيذ الطيران الحربي الاسرائيلي جولة جديدة من الغارات على بعلبك والقرى المجاورة في قصرنبا والجمالية وحدث بعلبك.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: جولة جديدة من الغارات الاسرائيلية على بعلبك والقرى المجاورة في قصرنبا والجمالية وحدث بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.