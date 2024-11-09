النشرة: مجزرة في الكنيسة البقاعية جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في البلدة

اشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى وقوع مجزرة في الكنيسة من جراء غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في البلدة، ولفت الى سقوط عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين ولا تزال عمليات الانقاذ مستمرة.

ولفت الى سقوط شهيدين في الغارة على منزل بلدة النبي شيت.